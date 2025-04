Lautaro Martinez vede Parma e all’Inter caldeggia un’ipotesi – CdS

Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il gruppo, dopo la sessione divisa a metà di ieri, oggi allenamento completo. E per Parma-Inter ci sarà. Inzaghi valuta un’opzione.

IN GRUPPO – Riecco Lautaro Martinez, che adesso scalpita per ritornare ad essere protagonista con la sua Inter. Il capitano, ieri, ha lavorato con il gruppo, che all’indomani del Milan è stato diviso a metà: da un lato quelli che hanno fatto lavoro di scarico e dall’altro quelli che non hanno giocato. Oggi ci sarà il primo vero allenamento con l’intero gruppo e in vista della partita di domani all’Ennio Tardini. Lautaro Martinez, che ha saltato le ultime due partite post sosta contro Udinese e Milan (Coppa Italia), ritornerà a disposizione. Ma Simone Inzaghi valuta un’ipotesi: ossia quello di non impiegarlo dall’inizio, bensì a gara in corso facendogli giocare uno spezzone.

Lautaro Martinez centellinato in Parma-Inter prima di sfidare Kane

TAGLIANDO – Per Parma-Inter, quindi, Lautaro verrà centellinato. La sfida del Tardini sarà una sorta di tagliando in vista della grande partita contro il Bayern Monaco, in programma giorno 8 all’Allianz Arena. Per quella data, il Toro vorrò essere tirato a lucido per affrontare al meglio il duello a distanza con il bomber inglese Harry Kane. Per l’Inter arriva il periodo cruciale della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia