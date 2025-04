Parma-Inter, probabile formazione: un dubbio per l’ex Chivu – CdS

Domani Parma-Inter, partita valida per la trentunesima giornata di campionato. L’ex Cristian Chivu ha un solo vero grande dubbio alla vigilia. La probabile formazione di Parma-Inter.

L’AVVERSARIA – Il Parma è il prossimo avversario dell’Inter in campionato. La squadra ducale, reduce dal pareggio a reti inviolate sul campo del Verona, ospita domani la capolista. Chivu, grande ex di giornata vista la sua vita sia da calciatore che da allenatore della Primavera nerazzurra, va a caccia di punti per mantenere il Parma in massima serie. L’allenatore rumeno, che parlerà in conferenza stampa intorno alle 14.15, ha un solo vero grande dubbio per il match di domani: ossia il centravanti. Qui si giocano un posto tre giocatori: Bonny, Pellegrino e Djuric. Al momento, come riferisce anche il Corriere dello Sport, è in vantaggio il primo. Ma occhio all’argentino, ragazzo, arrivato a gennaio, che si è dimostrato subito decisivo in queste giornate. Per il resto, la linea mediana sarà formata dal talento di Adrian Bernabè e dalla forza fisica di Sohm e Keita. In avanti, i due trequartisti dovrebbero essere il rumeno Man e lo svedese Almqvist. La partita è in programma domani al Tardini alle 18 (qui la probabile formazione dell’Inter).

Parma-Inter, la probabile formazione di Chivu

(4-3-3): Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita, Bernabè; Man, Bonny, Almqvist.