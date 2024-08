Taremi già attivo in allenamento, pronto al debutto in Genoa-Inter!

Mehdi Taremi, a causa del suo stop per un problema muscolare, aveva causato qualche preoccupazione ai tifosi nerazzurri. Le foto dell’allenamento odierno lo vedono però già attivo con il gruppo, segnale di un possibile debutto in Genoa-Inter.

IN GRUPPO – La notizia era arrivata nel primo pomeriggio di oggi, confermata dalle foto dell’allenamento ad Appiano Gentile pubblicate dal club. Mehdi Taremi torna pienamente a disposizione di Simone Inzaghi e, soprattutto, lo fa a quattro giorni da Genoa-Inter, gara nella quale avrà sicuramente la possibilità di debuttare. Magari già dal primo minuto, dal momento che Lautaro Martinez è rientrato di fretta e furia in anticipo, proprio per prepararsi con il rischio di un’assenza dell’attaccante iraniano (oltre a quella di Marko Arnautovic). Invece il recupero lampo di Taremi permette al tecnico di analizzare lo stato di forma di entrambi, per prendere la scelta migliore in vista di sabato.

Genoa-Inter, torna Taremi: le possibili scelte di Inzaghi

SCELTE IN ATTACCO – Quel che è certo è che Marcus Thuram partirà da titolare in Genoa-Inter. Rientrato a inizio agosto insieme al compagno di squadra Benjamin Pavard dopo gli impegni con la Francia a EURO 2024, sarà proprio il transalpino a guidare l’attacco. Il ballottaggio, come detto, riguarda il capitano Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con il primo leggermente in vantaggio. Tutto dipende dalle condizioni di entrambi, con un vero e proprio ballottaggio. Ma, in ogni caso, è pronta la staffetta a gara in corso.