Dumfries, rientro a rischio! Slitta la data del recupero

Denzel Dumfries alle prese con un lungo recupero per infortunio. L’esterno olandese rischia di non esserci nemmeno nella sfida di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Nel frattempo l’Inter aspetta il suo ritorno a Milano.

INFORTUNIO – A pochi giorni dal delicato match di Champions League contro il Bayern Monaco, in casa Inter si continua a seguire con attenzione l’evolversi della situazione di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è fermo per infortunio dall’ultima partita prima della sosta per le Nazionali vinta contro l’Atalanta. Il club nerazzurro, subito dopo l’infortunio, aveva autorizzato lo stesso calciatore a seguire la riabilitazione in Olanda ma si aspettava un ritorno a Milano nei primi giorni di aprile. Attualmente in viale della Liberazione non è piaciuto il comportamento dell’olandese che continua a farsi seguire da un suo fisioterapista di fiducia.

Inter, Dumfries non vede la luce! Guai per Inzaghi

RECUPERO – Con i tanti impegni alle porte, l’Inter vorrebbe provare ad avere Denzel Dumfries almeno per la gara di ritorno contro il Bayern Monaco in programma il prossimo 23 aprile a San Siro. O magari recuperarlo per la sfida contro il Cagliari così da poterlo monitorare in anticipo rispetto alla sfida di Champions League. Allo stesso tempo però, in casa nerazzurra non sono del tutto positivi sul suo rientro e il rischio che si prolunghi la sua assenza almeno fino a metà aprile è alta.