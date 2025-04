Brambati ricorda: «Al Milan, all’Inter e alla Juventus devi vincere!»

Roberto De Zerbi è il primo nome in orbita Milan in vista della prossima stagione. Massimo Brambati ricorda però su TMW Radio il primo comandamento in squadre come l’Inter o simili in Italia.

CAMBIO ALLENATORE – Intorno al Milan non c’è pace sul futuro. Si parla di numerosi allenatori, di nomi e obiettivi da raggiungere. Massimo Brambati ricorda cosa si deve fare in queste società: «De Zerbi per il Milan? È un altro rischio. Perché vincere è diverso che piazzarsi in altre piazze. Quando sei al Milan, all’Inter o alla Juve devi vincere. Se il tuo progetto è quello di valorizzare i giocatori ci può stare, ma il Milan non mi sembra che sia una società che punti solo a questo. Il Milan vuole vincere qualcosa, altrimenti si parla di annate fallimentari. E con De Zerbi vai a rischiare»