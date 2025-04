Lautaro Martinez, rientro stabilito! Da valutare il minutaggio

Simone Inzaghi torna a sorridere se pensa al rientro in campo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

RIENTRO – In vista della sfida contro il Parma in Serie A, Simone Inzaghi si chiede come potrà essere il ritorno in campo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, rientrato da poco in gruppo, prenderà parte alla trasferta di domani al Tardini. L’obiettivo minimo resta non perdere per tenere vivo il vantaggio accumulato sul Napoli. D’altro canto però, ci sarà da valutare le forze dei singoli giocatori visti anche i tanti impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. L’idea di Simone Inzaghi, per non rischiarlo diretto all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, è quella di concedergli un buon minutaggio nella ripresa del Tardini così da farlo tornare a correre in partita dandogli magari qualche input in più in vista poi della titolarità a Monaco contro il Bayern di Kompany.