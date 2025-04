Inter, tra dubbi e certezze! Non solo Parma, testa anche in Baviera

L’Inter pensa al Parma e non solo. Simone Inzaghi sa bene che dovrà dosare le forze nella trasferta al Tardini e prepararsi anche al duro impegno in Champions League contro il Bayern Monaco.

RIPOSO – Simone Inzaghi, con la testa puntata alla trasferta di domani pomeriggio allo stadio Tardini contro il Parma dell’ex tripletista Cristian Chivu. Allo stesso tempo però, in casa Inter si pensa anche alle prossime partite in calendario e a come far recuperare energie ai giocatori più utilizzati nell’arco della giornata. Chi probabilmente non scenderà in campo contro i ducali è Hakan Calhanoglu. Il regista turco, dopo il gol che è valso l’1-1 nel derby di Coppa Italia, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Kristjan Asslani che proverà a prendersi un po’ di spazio in questo finale di stagione così concitato.

Inter, riposo e non solo! Calhanoglu resta una certezza

CERTEZZA – La presenza del regista turco, dopo aver risolto il derby di Milano in una semifinale di Coppa Italia, risulterà quasi fondamentale nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Se l’assenza di Lautaro Martinez dovesse persistere anche nella trasferta in Baviera (cosa improbabile), Hakan Calhanoglu potrebbe diventare l’ago della bilancia per l’Inter e per Simone Inzaghi che si affiderà quasi sicuramente al suo estro. A prescindere poi dalla presenza o meno dell’argentino, Inzaghi preferisce salvaguardare Calhanoglu in queste occasioni come Parma e Cagliari, e magari averlo al meglio per il doppio impegno europeo e per la semifinale di ritorno contro il Milan che varrà l’accesso alla finale di Coppa Italia.