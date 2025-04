Parma-Inter, Zalewski dal 1′ e doppia staffetta: probabile formazione – CdS

L’Inter già domani torna a giocare e lo farà all’Ennio Tardini di Parma contro la squadra di Chivu. Scalpita Nicola Zalewski. La probabile formazione di Parma-Inter.

STAFFETTE – Vigilia di Parma-Inter, partita valida per la trentunesima giornata di campionato. Al Tardini, scontro tra la squadra di Cristian Chivu in lotta per non retrocedere e quella di Simone Inzaghi capolista e con l’obiettivo di centrare il secondo scudetto consecutivo. Il fischio d’inizio è per domani alle 18. In vista del match, Simone Inzaghi potrebbe ruotare ancora qualcosina anche perché l’Inter è reduce dalle fatiche in Coppa Italia contro il Milan e giorno 8 giocherà all’Allianz Arena il primo atto dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Insomma, la Beneamata è entrata nel momento decisivo della stagione. Stando alla formazione, Nicola Zalewski va verso la prima titolarità in maglia Inter. Matteo Darmian, sostituto di Denzel Dumfries (vedi sue condizioni), riposerà per poi esserci in Champions League dall’inizio.

La probabile formazione di Parma-Inter: per Zalewski prima da titolare

ULTIME – Per la sfida tra Parma e Inter, ipotesi doppia staffetta abbastanza prevedibile: sia in attacco dove dovrebbero partire dall’inizio Thuram e Arnautovic e anche in corsia con Dimarco pronto a riprendere il suo posto a sinistra. In questo caso Carlos Augusto lo dovrebbe rilevare a partita in corso. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, l’argentino sarà convocato ma partirà dalla panchina. Probabile inter-scambio con Thuram a gara in corso. A centrocampo, vista la squalifica di Nicolò Barella, ci sarà per la terza volta consecutiva Davide Frattesi. Mentre dietro ritorneranno titolari Sommer in porta, Pavard e Acerbi in difesa. La probabile formazione dei nerazzurri contro il Parma secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.