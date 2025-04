Chivu: «Inter la migliore in Italia! Difficile affrontarla»

In vista della sfida tra Parma e Inter, in un podcast di CBS Sport, Cristian Chivu ha parlato dell’attesa contro la sua ex Inter. Queste le parole del difensore romeno ed ex tripletista.

MATCH – Cristian Chivu, allenatore del Parma ed ex difensore dell‘Inter, in un’intervista rilasciata al podcast Morning Footy by CBS Sport, ha parlato della prossima sfida proprio contro i nerazzurri. Queste alcune delle sue dichiarazioni all’emittente statunitense: «Non è mai facile affrontare l’Inter, conosciamo la loro forza… è una delle migliori se non la migliore in Italia ed è una tra le migliori in Europa in questo momento. Sappiamo quando sarà difficile ma stiamo cercando di prepararla al meglio. Dovremmo essere la versione migliore di noi stessi. Dobbiamo credere di poter fare una buona partita e un buon risultato».