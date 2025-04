Dumfries di rientro dall’Olanda: l’Inter rivaluta! Quando in campo? – CdS

Denzel Dumfries tra oggi e domani dovrebbe rientrare in Italia dall’Olanda in maniera tale che l’Inter possa nuovamente rivalutarlo e stilare le nuove tempistiche. Ecco quando potrebbe riessere in campo.

ALLUNGAMENTO – Se Lautaro Martinez vede nitidamente Parma, la brutta notizia in casa Inter è quella relativa alle condizioni di Denzel Dumfries. L’olandese, al momento in Olanda a Rotterdam per curarsi da un suo fisioterapista di fiducia, tra oggi e domani ritornerà in Italia per proseguire le sue cure a Milano. I tempi di rientro si sono allungati e adesso l’Inter vuole vederci chiaro. L’ex PSV, il migliore di questo 2025 nei nerazzurri, ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra e i segnali adesso parlano di un recupero più lento del previsto.

Dumfries, l’Inter deve stilare un nuovo programma di rientro: due partite

TEMPISTICHE DA RIAGGIORNARE – Una volta rientrato a Milano, Dumfries sarà nuovamente rivalutato dallo staff medico dell’Inter, che stilerà anche le nuove tempistiche di recupero. Ma quando è possibile rivederlo in campo? L’orientamento è quello di poter rivedere l’olandese per la sfida di Pasqua contro il Bologna il prossimo 20 aprile, oppure per il match di ritorno in Coppa Italia contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia