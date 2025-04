ESCLUSIVA IN – Donati: «Inter, un Calhanoglu a 360°. Bayern Monaco? 50-50! Parma…»

Giulio Donati, calciatore italiano che ha militato anche all’Inter, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News. La lotta su tre fronti dei nerazzurri, l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan con Calhanoglu protagonista e il mercato sono stati i temi trattati. I prossimi rivali saranno Parma e Bayern Monaco.

Donati, come giudica la prestazione dell’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan? Un commento sulla partita di Calhanoglu?

Penso che il pareggio sia il risultato giusto, avrebbero potuto vincere entrambi. Rimarrà tutto aperto in vista della sfida di ritorno: sono i singoli episodi che, in partite equilibrate, potranno fare la differenza. Per quanto riguarda Calhanoglu, il turco si dimostra ancora un uomo importante per l’Inter sia come personalità sia per le sue qualità. Non lo scopriamo di certo oggi, sappiamo che è un giocatore molto tecnico. Crescendo di esperienza, Calhanoglu sta avendo un ruolo a 360 gradi all’interno della squadra.

La sfida del Tardini tra Parma e Inter sarà cruciale per gli equilibri del campionato, considerando anche il match esterno del Napoli con il Bologna. Quali sono le sue sensazioni per il match a Parma?

Sarà una partita importante, vista anche la trasferta ostica del Napoli sul campo del Bologna. L’Inter avrà la possibilità di far bene contro una squadra che si sta giocando la salvezza come il Parma, e che quindi sarà molto determinata e concentrata. I nerazzurri dovranno essere bravi a non sbagliare l’approccio alla partita e a far prevalere la propria superiorità tecnica, fisica e nelle individualità che dovranno dare una mano alla squadra nerazzurra.

Donati, la lotta scudetto si è ridotta a due squadre, Inter e Napoli. Quali fattori saranno decisivi per determinare la vincente della Serie A?

Sicuramente Inter e Napoli sono le più attrezzate per la lotta scudetto. I nerazzurri avranno ancora l’impegno Champions League e quello in Coppa Italia, ma la loro squadra è costruita per poter competere su più fronti. Il Napoli ha un allenatore preparatissimo, già abituato a vincere. Secondo me la differenza la faranno gli episodi: quando si gioca per vincere, anche il minimo dettaglio è importante. Infatti, basta un episodio per compromettere una partita, facendo perdere dei punti che sarebbero vitali per conquistare il titolo. La squadra che sarà più continua in queste ultime partite riuscirà a vincere, con l’Inter che ha un minimo di vantaggio.

Ai quarti di finale di Champions League l’Inter affronterà il Bayern Monaco. Quante possibilità hanno i nerazzurri di accedere alle semifinali?

Il Bayern Monaco è una squadra molto forte, ma l’Inter non è da meno. Per quanto riguarda una percentuale, penso che sia un 50-50: l’Inter, con l’allenatore che ha, sicuramente saprà gestire anche l’aspetto tattico della partita, che sarà importante. Le individualità penso siano alla pari, perché sia l’Inter sia il Bayern Monaco hanno dei grandi campioni. Gli uni potranno opporsi in maniera più che eccellente agli altri, per cui la partita si farà sul gioco di squadra, sulla tattica e sull’episodio che potrà giovare a favore degli uni o degli altri.

L’Inter e il mercato estivo: varie voci in entrata e in uscita

Donati, Arnautovic è in un grande momento. Grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol, l’Inter sta riuscendo a sopperire all’assenza ora di Lautaro Martinez ora di Thuram. Pensa che meriti una riconferma per la prossima stagione?

Arnautovic ha dimostrato, i numeri parlano chiaro, sta facendo bene. È stato chiamato a sopperire a queste mancanze, lo sta facendo in maniera più che positiva. Per quanto riguarda la conferma, l’Inter ha un allenatore che saprà valutarlo a livello tattico più che bene e una dirigenza che ha dimostrato di sbagliare poche volte. I vari direttori sapranno sicuramente valutare bene una sua eventuale riconferma per il prossimo anno.

Nico Paz, Arda Guler, Ricci, Solet sono alcuni dei nomi monitorati dall’Inter per l’estate. Lei in quali reparti del campo interverrebbe? Pensi che i nomi fatti finora siano all’altezza del club nerazzurro?

Grazie al mio passato in nerazzurro, conosco in maniera diretta alcuni dei dirigenti. Sono persone molto competenti che vogliono il bene dell’Inter, sicuramente non sbaglieranno nemmeno in questo caso la scelta. I nomi citati hanno fatto molto bene quest’anno, lo stanno facendo ogni domenica. Per poter giocare all’Inter hanno bisogno di quella continuità avuta in questo campionato: secondo me, potrebbero far bene.

Si ringrazia Giulio Donati per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.