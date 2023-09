Dimarco-Carlos Augusto, la staffetta a sinistra funziona: Inter-Milan dimostra

Federico Dimarco e Carlos Augusto hanno fatto la oramai consueta staffetta a sinistra nel corso di Inter-Milan. Anche nel derby entrambi i calciatori hanno offerto un’ottima prestazione

STAFFETTA – Uno dei punti di forza dell’Inter, in questa stagione, è la profondità della rosa. Inzaghi, al contrario degli altri anni, è in grado di far ruotare gli uomini senza abbassare la qualità generale dell’11 in cambio. È il caso della fascia sinistra dove Dimarco si alterna con Carlos Augusto. Una staffetta che sta dando i suoi frutti e anche Inter-Milan lo dimostra.

QUALITA’ – Nel primo tempo Dimarco, oltre a servire l’assist a Mkhitaryan per la rete dell’1-0, fa un grande lavoro in fase di ripiegamento e copertura. Con la scelta di Inzaghi di difendere bassi e ripartire, il compito principale del difensore era quello di arginare Pulisic: detto fatto, l’esterno prodotto del vivaio nerazzurro ha di fatto cancellato l’americano dalla partita, con l’ex Chelsea che non si è mai reso pericoloso. La qualità non è scesa con l’ingresso di Carlos Augusto al 64′: pur entrando sul 2-1, ed in un momento complicato della gara, l’esterno ex Monza si è reso subito protagonista di una conclusione pericolosa, disinnescata da Maignan. Dopo il 3-1 di Mkhitaryan, e con Chukwueze, nel frattempo entrato per Pulisic, inconcludente il brasiliano è stato protagonista anche di un paio di discese interessanti che hanno messo in difficoltà la catena di destra del Milan.

IMPORTANZA – La staffetta, quindi, anche in questa circostanza ha dato i suoi frutti: Dimarco ha confermato, ancora una volta, la crescita avvenuta nelle ultime stagioni, soprattutto dal punto di vista difensivo. Carlos Augusto si è calato perfettamente nella parte di “alternativa”: il brasiliano entra sempre con il piglio giusto ed ha dimostrato di poter fare la differenza. Inzaghi può sorridere: la rosa a disposizione, giornata per giornata, sta dimostrando di essere completa e di qualità.