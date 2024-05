Di Lorenzo all’Inter? Corsa, inserimenti e un dettaglio non trascurabile

Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere un obiettivo di mercato dell’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Il terzino destro del Napoli, che avrebbe chiesto la cessione alla società partenopea. Rappresenterebbe l’ideale sostituto di Denzel Dumfries.

IL PUNTO – Giovanni Di Lorenzo è un nome da seguire con interesse per la sessione estiva di calciomercato dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino italiano ha chiesto al Napoli la cessione in estate. Il giocatore toscano, il cui contratto è in scadenza nel 2028, rappresenterebbe un profilo adeguato in vista dell’eventuale trasferimento di Denzel Dumfries nei prossimi mesi. L’esterno olandese, per il quale Euro2024 potrebbe rappresentare un’importante vetrina per dimostrare ulteriormente il proprio valore, è oggetto dell’interesse di alcuni big esteri, in particolare della Premier League.

Di Lorenzo al posto di Dumfries? Ecco cosa darebbe all’Inter

IL PROFILO – Di Lorenzo viene da una stagione non all’altezza della precedente, in continuità con quanto accaduto alla stragrande maggioranza dei calciatori del Napoli. Ciò nonostante, è consistente il suo bottino di assist, pari a 6 in 35 giornate. Score superiore a quello della scorsa stagione, nella quale ha totalizzato 3 goal e 4 assist in 37 match di Serie A. In termini di caratteristiche tecniche, il calciatore toscano sa garantire un’adeguata predisposizione in fase offensiva grazie alla sua corsa e alla sua capacità di inserimento. In tal senso, le sue caratteristiche potrebbero ben sposarsi con il gioco fatto di fraseggi veloci e movimenti senza palla di Simone Inzaghi. Non ci resta che attendere l’evoluzione di questa situazione di mercato, tenendo conto di quanto sia concreta l’ipotesi di addio del capitano del Napoli.