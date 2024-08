Chelsea esuberi vs. Inter esuberi: il paradosso a Inzaghi è servito

Quando gli esuberi dell’Inter incontrano gli esuberi del Chelsea, gli esuberi dell’Inter non sono poi così tanto esuberi. La situazione che si presenta in Chelsea-Inter è paradossale. Anche a causa dell’assurda (“folle”) recente gestione della squadra inglese in sede di calciomercato

LONDRA – L’ultima amichevole estiva della nuova Inter di Simone Inzaghi si giocherà in terra straniera. E sarà anche la più difficile della serie. Domani – domenica 11 agosto 2024 – è in programma Chelsea-Inter presso lo “Stamford Bridge” di Londra a partire dalle ore 16:00 (italiane, ndr). I campioni d’Italia nerazzurri sono attesi dalla trasferta in casa del Chelsea, che è un cantiere aperto dopo l’arrivo di Enzo Maresca in panchina. Due situazioni completamente opposte. Basti pensare che l’Inter, seppur in emergenza causa infortuni e rientri tardivi post-vacanze, è praticamente al completo. Anzi, l’attuale rosa della Prima Squadra conta ben 32 tesserati. Dal più anziano Francesco Acerbi (1988) al più giovane Issiaka Kamate (2004). Da segnalare un discreto numero di esuberi. Nello specifico, 6 calciatori di troppo. Di chi si tratta?

Ecco tutti gli esuberi dell’Inter di Inzaghi

ESUBERI INTER – A essere in eccesso nell’attuale rosa dell’Inter di Inzaghi i due portieri Andrei Radu (1997) e Filip Stankovic (2002), entrambi prossimi alla cessione. Di troppo anche gli attaccanti classe 2001 Eddie Salcedo e Martin Satriano ma soprattutto Joaquin Correa (1994), che è il principale esubero nerazzurro. Nel conteggio anche l’ex Primavera Jacopo Gianelli (2001), destinato all’addio definitivo. Dando uno sguardo più ampio alla rosa, anche i prodotti del vivaio Alessandro Fontanarosa (2003) e il già citato Kamate potrebbero essere considerati esuberi ma solo se numericamente sostituiti in rosa. Lo stesso dicasi per Marko Arnautovic (1989), che potrebbe fare da “tappo” all’ingresso di un’altra punta. Inutile citare Alem Nezirevic (2004), che difficilmente troverà spazio nella nuova Inter Under-20 Primavera e pertanto dovrebbe lasciare nuovamente Milano. Situazione ancora da sistemare ma sicuramente gestibile. Il Chelsea, invece?

Chelsea-Inter ma senza Casadei e Lukaku

ESUBERI CHELSEA – Il mercato apparentemente congelato dell’Inter non riguarda minimamente il Chelsea, che segue altre strategie. E che strategie… L’attuale rosa di Maresca conta addrittura 42 tesserati! Senza considerare i due talentuosi classe 2003 Harvey Vale e Mason Burstow, relegati nella squadra riserve Under-21. In realtà nella rosa di Maresca sono presenti anche un classe 2006 (Marc Guiu), due 2005 (Omari Kellyman e Deivid Washington) e quattro 2004 (Lesley Ugochukwu, Romeo Lavia, Angelo e Diego Moreira). All’appello non mancano nemmeno i classe 2003 – ben sei! -, capeggiati dall’ex interista Cesare Casadei, che è in uscita. Il numero degli esuberi del Chelsea è talmente elevato che Maresca potrebbe schierare quattro formazioni. Tutte piuttosto competitive! Il dato assurdo è la presenza di 6 portieri, 4 dei quali potenziali titolari. Gli spagnoli Robert Sanchez e Kepa Arrizabalaga, insidiati dal serbo Djordje Petrovic e soprattutto dal danese Filip Jorgensen, ultimo arrivato. Stesso numero di centravanti, che vede l’ex interista Romelu Lukaku nel ruolo di principale esubero in casa Chelsea. E infatti è praticamente fuori rosa come Casadei e altri. Il paradosso? Casadei e Lukaku permetterebbero all’Inter di completare la rosa di Inzaghi: un prodotto del vivaio mancante per allungare la rosa con il 25° calciatore mancante e la quarta punta affidabile. Beh, “affidabile” si fa per dire eh…