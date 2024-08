Lautaro Martinez resta a Milano: lui e un altro assenti per Chelsea-Inter

Simone Inzaghi risparmia Lautaro Martinez per Chelsea-Inter. L’argentino si unisce all’ultimo degli assenti per l’amichevole di Londra di domani.

RISPARMIO – Oggi pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi è partita in direzione Londra, dove domani si svolgerà l’ultima amichevole della pre-season nerazzurra. Tanti i giocatori presenti ma anche – purtroppo – tanti gli assenti. Fra questi l’ultimo ad essersi aggiunto alla lista è Lautaro Martinez, che si è unito al resto del gruppo. L’argentino non sarà disponibile per Chelsea-Inter, ma non per problemi fisici come il resto degli assenti. A fermare il capitano nerazzurro dalla partenza per Londra è semplicemente il recentissimo ritorno ad Appiano Gentile, dopo le fatiche della Copa America.

Lautaro Martinez aspetta a Milano, niente Chelsea-Inter!

COMPAGNIA – Simone Inzaghi, che preferisce sempre la cautela, non ha alcuna intenzione di forzare il ritorno in campo del suo numero dieci. Per questo la decisione di farlo restare a Milano, dove continuerà ad allenarsi in vista del grande esordio della prossima settimana. A far compagnia all’argentino ci sarà anche Hakan Calhanoglu, che da ieri accusa un leggero risentimento. Nulla di preoccupante, rispetto al resto dei numerosi infortunati, ma mister Inzaghi segue la stessa linea anche per il regista turco. La speranza è che, saltando in via precauzionale Chelsea-Inter, Calhangolu possa essere in forma per la prima di campionato contro il Genoa.