Buchanan vede Monza, quanto minutaggio aspettarsi all’esordio?

Buchanan oggi rientra a Milano e dunque sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Monza-Inter. Da capire il minutaggio che avrà al Brianteo.

DOPPIO ARRIVO − Monza arriva e Tajon Buchanan rientra. Il laterale canadese oggi è atteso a Milano dopo il viaggio lampo a Bruxelles per ottenere il visto in quanto extracomunitario. L’Inter ha curiosità di vederlo all’opera sin da subito. Sabato sera al Brianteo potrebbe già indossare per la prima volta la maglia nerazzurra. Sabato scorso ha assistito al pazzo finale di Inter-Verona, facendosi già un’idea dell’ambientino di San Siro e di cosa sia capace la ‘Pazza Inter’. Ora la trasferta sul campo del Monza, la prima di questo 2024. Ma che minutaggio aspettarsi da Buchanan?

GESTIONE − Con molta probabilità, l’ex Bruges inizierà la sua avventura a gara in corso. D’altronde, nelle gambe e con il gruppo ha ancora pochissimi veri allenamenti. Martedì, infatti, ha lavorato con la squadra partendo poi nel pomeriggio per ritornare in Belgio. Oggi il ritorno e domani, presumibilmente, farà l’intera rifinitura alla vigilia della partita. Dunque, vederlo dal primo minuto sembra un’ipotesi piuttosto remota. Ma non a gara in corso. Denzel Dumfries è rientrato solamente sabato contro il Verona e non avrà i 90 minuti nelle gambe. Quindi per Buchanan è possibile uno spezzone di gara di 20-25 minuti. Anche col Bruges, negli ultimi tempi (per motivi appunto di mercato) era finito ai margini non giocando le ultime tre partite e collezionando minuti (precisamente 57) il 10 dicembre scorso. Inzaghi sicuramente centellinerà, almeno nelle prime settimane, il suo minutaggio per poi farlo entrare in pianta stabile nelle rotazioni.