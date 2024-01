Carboni, sotto i riflettori in Monza-Inter: Inzaghi ha un piano futuro per lui! – CdS

Carboni, da avversario nerazzurro in Monza-Inter a futuro innesto offensivo per il gruppo di Inzaghi. Ecco i progetti del club nerazzurro sul giovane argentino secondo Corriere dello Sport.

PASSATO, PRESENTE, FUTURO – Sabato prossimo l’Inter tornerà in campo contro il Monza, e per l’occasione si troverà di fronte a una vecchia -giovane – conoscenza nerazzurra. Si tratta di Valentin Carboni, il talentino nerazzurro che si sta ritagliando sempre maggior spazio con la maglia biancorossa. Proprio nell’ultima partita in stagione, nella quale vanta per ora due gol e due assist, l’attaccante ha giocato la sua prima per intero. Il prossimo weekend Carboni sarà avversario dell’Inter, ma il prossimo anno potrebbe essere uno dei gioielli della rosa di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, infatti, l’idea del club è che a partire dalla prossima estate l’argentino entri a far parte del gruppo nerazzurro. In modo che l’allenatore piacentino possa inserirlo gradualmente all’interno del parco attaccanti. Con le potenzialità già ben evidenti e il grande margine per uno sviluppo, il futuro di Carboni sembra promettere più che bene e l’Inter non ha intenzione di rinunciarci.

Fonte: TuttoSport – Giorgio Coluccia