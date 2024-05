Vanni: «Inter, c’è la data per il pareggio di bilancio! Stadio e non solo»

Franco Vanni, intervistato ha discusso le difficoltà affrontate dall’Inter durante la pandemia, ha parlato del futuro stadio e del management Inter riconfermato.

PANDEMIA E SUPPORTO OAKTREE – Franco Vanni, intervistato su Radio TV Serie A, ha discusso le difficoltà affrontate dall’Inter durante la pandemia: «l’Inter quasi come tutti i club ha sofferto della pandemia, e Oketree ha dato il prestito che ha consentito a Steven Zhang e alla dirigenza nerazzurra di gestire la squadra nel periodo più duro e di avere una performance economica sempre migliore».

PERCORSO PER IL PAREGGI DI BILANCIO – Vanni ha sottolineato che, se tutto procede come previsto, l’Inter potrebbe raggiungere il pareggio di bilancio “presto”: «Se tutto va come deve andare il 30 giugno del 2025, l’Inter dovrebbe raggiungere il pareggio di bilancio dopo aver risolto questa argomento poco sexy. Quindi al tifoso più ragioniere possiamo dire che l’Inter anno dopo anno dopo una gestione oculata, che ha sempre migliorato i proprio i conti può sperare nel pareggio di bilancio già dall’anno prossimo, grazie al lavoro già impostato dal management».

Vanni sull’Inter e la riconferma del management

CONTINUITÀ E SUCCESSO – Il giornalista ha parlato anche della continuità e successo della vecchia proprietà: «Al tifoso più ragioniere possiamo dire che l’Inter anno dopo anno dopo una gestione oculata, che ha sempre migliorato i proprio i conti può sperare nel pareggio di bilancio già dall’anno prossimo, grazie al lavoro già impostato dal management. La prima cosa che ha fatto la nuova proprietà, che era già dentro con due consiglieri di amministrazione dipendenti, è stato confermare in maniera visibile le figure cardine che hanno portato l’inter a vincere lo scudetto, la seconda stella e sette trofei nella gestione Zhang in questi anni che sono Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin»

ANTONELLO E L’INCREMENTO DEI RICAVI – Vanni ha parlato dell’importante lavoro di Alessandro Antonello: «Antonello che ha contribuito in maniera determinante ad aumentare i ricavi dell’Inter con sponsorizzazioni ed attività commerciale ed ad andare avanti con la pratica per lo stadio, tema che ha avuto un accelerata con questa gestione Inter»

LE OPZIONI PER LO STADIO – Franco Vanni ha dipinto un quadro ottimistico per la futura opzione dello stadio: «Ci sono dei terreni prenotati fino a dicembre a Rozzano, tempo per il quale l’Inter può ancora valutare se acquisire o meno, e c’è l’altra ipotesi che è la ristrutturazione del San Siro insieme alla società del Milan»