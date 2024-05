Barella vede il rinnovo: c’è l’accordo con l’Inter. Ecco le cifre

Nicolò Barella è pronto a firmare il rinnovo di contratto. L’ex Cagliari sarà l’italiano più pagato in Serie A. Tutto definito tra le parti: adesso manca solo il nero su bianco.

FUTURO – Nicolò Barella e l’Inter pronti a continuare insieme. Il centrocampista sardo, da anni ormai, è diventato un leader inamovibile del centrocampo nerazzurro. Con la stagione che è ormai archiviata, Nicolò Barella aspetta le indicazione giuste dalla nuova proprietà per definire e mettere il rinnovo di contratto nero su bianco. Un passo in più per Barella che da tempo aveva manifestato la voglia di continuare con il progetto nerazzurro. In viale della Liberazione sono al lavoro per permettere all’ex Cagliari di andare all’Europeo con serenità e con un contratto già firmato. Da capire però quali saranno i tempi tecnici di Oaktree: la cosa certa è che non ci sarà nessun ripensamento da ambo le parti.

FORMALITÀ – Il rinnovo di contratto di Nicolò Barella – a differenza di quello di Lautaro Martinez – è una mera formalità. Le parti si incontreranno subito dopo l’ultima partita stagionale per chiudere gli ultimi dettagli prima della partenza dell’azzurro alla volta della Germania con la Nazionale di Spalletti. L’ex Cagliari prolungherà con l’Inter fino al giugno del 2029 con un adeguamento al rialzo. 6,5 milioni di base fissa con bonus che faranno lievitare l’ingaggio fino ai sette milioni di euro netti a stagione. Con questi numeri Nicolò Barella sarà l’italiano più pagato della Serie A: dietro di lui Alessandro Bastoni e Federico Chiesa.