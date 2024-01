Inzaghi sfodera la formazione-tipo: così in campo in Monza-Inter

Inzaghi prepara la trasferta di Monza con pochissimi dubbi di formazione per la sua Inter. Praticamente zero. Le scelte del tecnico nerazzurro finalmente possono tornare alle origini, ovvero al disegno estivo finora mai utilizzato con continuità causa infortuni a rotazione

PROBABILE FORMAZIONE – Poche novità in casa Inter dopo i primi giorni di calciomercato. L’uscita dell’esubero Lucien Agoumé segue l’entrata di Tajon Buchanan, che colma la lacuna creatasi sulla fascia destra dopo l’infortunio di Juan Cuadrado, fermo ai box dopo l’operazione. Cambia ben poco per Simone Inzaghi, che ha già in mente da tempo la sua formazione-tipo. Formazione-tipo che, salvo sorprese, tornerà in campo per Monza-Inter nel weekend. La “novità” rispetto all’ultima vittoriosa uscita a San Siro è Federico Dimarco, pronto a tornare dal 1′ al posto di Carlos Augusto come esterno sinistro a a tutta fascia. Verso la conferma gli altri dieci undicesimi, anche perché Inzaghi prima della Final Four di Supercoppa Italiana non corre rischi con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu diffidati. Barella e Calhanoglu saranno presenti in Monza-Inter sabato tanto quanto in Inter-Lazio a Riad il 19. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Monza-Inter in Serie A, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile.

Monza-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.