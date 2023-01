Skriniar, scadenza per la risposta. L’Inter non lo venderà a gennaio – Sky

Milan Skriniar e il suo rinnovo sono ormai diventati un chiodo fisso nelle ultime settimane di lavoro per la dirigenza dell’Inter. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha definito una scadenza imposta dai nerazzurri al giocatore.

ATTESA – Milan Skriniar e l’Inter non hanno definito il futuro. Il tempo stringe e la dirigenza ha fretta. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha detto precisamente sulla questione: «L’Inter vuole sapere entro la fine del mercato invernale la risposta di Skriniar. Questo non significa che la società ha intenzione di cederlo a gennaio, l’Inter lo terrà ed è sicura di aver fatto il massimo per tenerlo nel futuro. Le tempistiche sono importanti perché se si vuole sostituire lo slovacco la dirigenza ha bisogno di mesi per progettare i prossimi acquisti. Se invece la risposta di Skriniar arriva a marzo tanto meglio, oggi la società si aspetta un segnale dal giocatore ed è l’unico per cui c’è questa priorità».