Inter-Napoli, Lukaku partirà da titolare. Inzaghi aspetta il suo bomber – Sky

Tra poche ore l’Inter tornerà in campo, questa volta per partite ufficiali. La Serie A sta per ricominciare e la prossima avversaria sarà il Napoli. Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport, ha dato un’importante notizia su Romelu Lukaku.

TITOLARE – Romelu Lukaku partirà dal primo minuto nel big match contro il Napoli. Questa è l’indiscrezione proveniente dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi. Il calciatore belga tornerà titolare con la maglia nerazzurra dopo 131 giorni dall’ultima volta con la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. L’attaccante potrà smentire le critiche degli ultimi mesi sulla sua importanza e sul 2022 non particolarmente brillante. Per il suo compagno di reparto Simone Inzaghi sfrutterà tutto il tempo a disposizione per scegliere. Il ballottaggio è tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez.