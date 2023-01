Bergonzi: «Sozza il migliore per Inter-Napoli. Polemiche? Non scherziamo»

Dopo le polemiche per la designazione di Simone Sozza come arbitro di Inter-Napoli, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato la scelta a Radio Marte. Negando ogni possibile condizionamento territoriale per il direttore di gara.

NESSUNA POLEMICA – Mauro Bergonzi, da ex arbitro, fa il punto sulla designazione di Simone Sozza per Inter-Napoli, dopo le polemiche dovute al fatto che un arbitro di Seregno arbitri una squadra di Milano. Queste le sue parole: «È la miglior designazione, secondo me al momento è il direttore di gara più in forma. Diventerà presto il miglior arbitro italiano. È giusto metterlo alla prova in una gara del genere. Non c’è alcun condizionamento territoriale, non scherziamo. L’arbitro è il primo tifoso di sé stesso, pensa solo a fare bene senza fare errori. Le polemiche extra-campo influenzano poco, Inter-Napoli sarà una bellissima partita. C’è l’incognita della ripresa dopo due mesi, ma questo vale pure per gli arbitri».