Barzaghi: «Brozovic firmò a marzo. Per Skriniar tempistiche non prioritarie»

Matteo Barzaghi, giornalista in collegamento con Sky Sport, ha parlato della situazione di Milan Skriniar, paragonandola al rinnovo di Marcelo Brozovic dello scorso anno. Per l’Inter c’è priorità sulle tempistiche?

IMPORTANTE – Il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi ha commentato la trattativa tra l’Inter e Milan Skriniar. Le sue parole sulla questione sono state queste: «Ora è tempo di negoziazione, c’è una trattativa complicata in corso. L’Inter vorrebbe inserire la tempistica ma se poi Skriniar accetta non rispettando i tempi importa poco. Lo scorso anno si era convinti che Brozovic non rinnovasse, poi a marzo arrivò la firma. L’Inter prima o poi vuole la risposta, è certo questo, e vuole sapere la sua volontà. La dirigenza non vuole cedere il calciatore ora, o rinnova o andrà via a giugno a zero. La strategia è quella di provare a mettere pressione a Skriniar per una risposta. Le cose si complicano con il passare del tempo, soprattutto se si pensa alla concorrenza del Paris-Saint-Germain. L’Inter non è più ottimista come prima del Mondiale, ma ci crede e continuerà a lavorare finché c’è la possibilità».