Pimco-Inter prende forza, ma altre opzioni sul campo per Zhang – Sky

Il fondo Pimco può entrare nell’Inter, come risorsa trovata da Zhang per definire la questione del prestito con Oaktree. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, parla della situazione societaria.

DAL TRIONFO DELL’INTER A PIMCO? – L’Inter domenica ha tenuto la grande festa scudetto, ma ora in sede si pensa già al 2024-2025. Matteo Barzaghi fa il punto: «Chiaramente si parla sempre della festa, perché rimangono nella mente le immagini di quel fiume di persone con le maglie nerazzurre che cantavano assieme ai giocatori. Però rimangono anche le parole della serata con tutti i dirigenti, da Piero Ausilio a Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, per capire quali saranno i passi che farà il club. Intanto possiamo dirlo, ne ha parlato Antonello, che il primo passaggio è il 20 maggio quando il presidente Steven Zhang dovrà chiudere la questione del prestito con Oaktree».

Pimco opzione per confermare Zhang a capo dell’Inter

GLI SCENARI – Barzaghi indica cosa può succedere da qui a poco più di tre settimane: «Ci sono delle opzioni ancora sul campo, finché non ci saranno firme o annunci. Abbiamo parlato della trattativa con Oaktree per riscadenziare il prestito e allungare la scadenza. Poi abbiamo parlato della trattativa con un altro fondo, l’americano Pimco, che potrebbe essere quello che affianca Zhang sul prestito con Oaktree e il futuro dell’Inter. Quindi rimane la possibilità, meno probabile, che non andando a chiudere il prestito Oaktree possa diventare proprietaria dell’Inter. La soluzione con Pimco ha preso forza nei giorni, aspettiamo di capire come finirà».