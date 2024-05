FOTO − Zhang ‘non si separa’ interamente dall’Inter: nuova Bio!

Steven Zhang ha pubblicato un bellissimo messaggio di saluto per tutto il mondo Inter. L’ex presidente cinese però rimane orgoglioso di quello che ha fatto e lo vuole ancora sottolineare.

EMOZIONI − Steven Zhang ha salutato tutto il mondo Inter tramite il proprio account Instagram. L’ormai ex presidente, pubblicando una bellissima ed emozionante lettera rivolta ai tifosi della Beneamata e a chi ha lavorato con lui, ha sottolineato ancora una volta il suo legame profondo e indissolubile con i colori nerazzurri. D’altronde quasi otto anni non si possono dimenticare, soprattutto per un presidente così vittorioso: due scudetti, due Coppe Italia e tre supercoppe italiane. Un bottino che fa invidia e sicuramente difficile da eguagliare se non superare. Ma Zhang non si è voluto separare del tutto dall’Inter.

La Bio di Zhang dice tutto: tifoso dell’Inter per sempre

NUOVA BIO − Infatti, rimanendo sempre sul suo profilo ufficiale Instagram, si può intuire come abbia cambiato la sua Bio, che ora recita: “Ci sono stato, l’ho fatto“. Sotto questa frase, si notano due stelle, due palline nerazzurre e sette emoticon di trofei. Insomma, Zhang rimarrà per sempre un tifoso dell’Inter e la sua fede per questi colori rimarrà incrollabile anche in futuro. Chissà, magari un giorno potremmo rivederlo a San Siro a tifare per la sua squadra del cuore.

Steven cuore nerazzurro.