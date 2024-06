FOTO – Festa Curva Nord, spettacolo di luci per l’Inter campione!

È in corso la festa della Curva Nord dell’Inter, che si svolge questo weekend all’Idroscalo di Milano. Per celebrare in grande stile lo scudetto della seconda stella sono numerose le iniziative che si stanno tenendo. Ecco una foto tratta dall’evento, che proseguirà anche per tutta la giornata di domenica.



IL PROGRAMMA – La Curva Nord dell’Inter ha deciso di festeggiare al meglio lo scudetto conquistato il 22 aprile nel derby contro il Milan. Per chiudere la seconda stella, la tifoseria organizzata ha dedicato ben tre giorni di celebrazioni, che si completeranno nella domenica appena iniziata. Ma anche stasera è andato in scena uno spettacolo di livello, con grande divertimento per i presenti all’Idroscalo di Milano. Ecco una delle foto simbolo di cosa sta succedendo proprio in questi minuti.

Festa Curva Nord, la foto delle celebrazioni per l’Inter campione

AL TOP – Fuochi d’artificio, fumogeni e il dirigibile con scritto “Curva Nord” già segnalato durante la serata. Per questa grande festa non è mancato proprio nulla, con tanti tifosi accorsi all’Idroscalo per l’evento. Con una serie di foto e video pubblicati sul proprio account Instagram, la Curva Nord ha mostrato le varie iniziative messe in piedi. Il tutto con gli immancabili cori, da «I campioni dell’Italia siamo noi» a «Chi non salta rossonero è» solo per citare alcuni dei più significativi cantati dai tifosi. E sarà una domenica ricca, perché c’è ancora una giornata intera (con nuove iniziative previste) per festeggiare lo scudetto a quasi due mesi di distanza dalla memorabile ufficialità.