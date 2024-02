Frattesi rassicura l’Inter: ecco come procede il recupero dall’infortunio! – Sky

Per quanto un infortunio possa farlo, quello di Davide Frattesi porta buone notizie. Le ultime informazioni sui tempi di recuperano rassicurano l’Inter.

TEMPISTICHE – Nell’ultima sfida di campionato contro la Juventus l’Inter ha perso uno dei suoi uomini. Davide Frattesi, pur non essendo sceso in campo nello scontro diretto di San Siro, si è fermato dagli allenamenti per un risentimento alla coscia destra. Il centrocampista nerazzurro, fondamentale nelle rotazioni di Simone Inzaghi, subito dopo gli esami si è sottoposto alla terapia prevista dai medici. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi i tempi di recupero dall’infortunio sembrano essere migliori del previsto. Frattesi sta rispondendo bene alle cure e potrebbe tornare in campo anche prima di quanto l’Inter non immaginasse. A Roma la sua assenza è ovviamente certo, ma contro la Salernitana, attesa a San Siro il 16 febbraio, potrebbe già essere a disposizione di Simone Inzaghi. Tuttavia, come fa sapere il giornalista di Sky Sport, le condizioni del centrocampista ex Sassuolo e la risposta alle terapie andranno monitorate giorno per giorno, con una valutazione in programma la prossima settimana.