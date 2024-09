Inter-Milan, Inzaghi ricompone il suo puzzle: la probabile formazione

Archiviato il Manchester City Simone Inzaghi si immerge nella preparazione di un’altra sfida essenziale per il proseguo della stagione: Inter-Milan di domenica sera. Ecco le presunte scelte di formazione a un giorno dal derby.

NUOVA SFIDA – Dopo l’ottima prova disputata nell’esordio in Champions League contro il Manchester City, l’Inter vuole riacquistare terreno anche in campionato. E quale sfida migliore per farlo se non quella contro l’acerrimo nemico Milan. Sono ben sei gli scontro diretti consecutivi in cui la formazione di Simone Inzaghi ha avuto la meglio sui cugini rossoneri, con ancora il vivido ricordo dell’ultimo derby portatore dell’ambita seconda stella. Domenica sera il duello tra milanesi si rinnoverà e vedrà a confronto due realtà totalmente differenti. L’Inter, infatti, viene da un ottimo esordio stagionale, con tre pareggi su cinque partite (nelle quali ha sfidato avversari del calibro di Atalanta e Manchester City) e senza alcune sconfitta. Il Milan, invece, si trova nel bel mezzo di una crisi, con addirittura una sirena d’esonero che gravita sul capo dell’allenatore Pualo Fonseca.

Inter-Milan, la probabile formazione di mister Inzaghi

PREPARAZIONE – Gli scenari e gli ambienti totalmente differenti, danno a Simone Inzaghi un incentivo in più per preparare con accuratezza una delle sfide più importanti della stagione. Non stupisce, dunque, se Inter-Milan tornerà a vedersi quasi al completo quella che da molti viene considerata la formazione tipo nerazzurra. Dopo le ultime rotazioni effettuate contro Monza, in campionato, e Manchester City, in Champions League, nel derby dovrebbero infatti tornare i fedelissimi di Inzaghi. Tra quei dovrebbe esserci anche Federico Dimarco, recuperato in tempo dopo lo stop per il risentimento muscolare. Di seguito il punto sulla probabile formazione nerazzurra in vista di Inter-Milan.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.