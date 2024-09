Capuano: «Inter, non esiste solo il Manchester City! Inzaghi deve convincerli»

Giovanni Capuano esprime il proprio parere sull’Inter dopo averla vista all’opera nelle prima quattro giornate di campionati e nella prima di Champions League.

LE ALTRE PARTITE – Giovanni Capuano, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato”, a meno di due giorni dal derby dichiara: «L’Inter contro il Manchester City è stata bellissima. Ha confermato che Zielinsky e Taremi sono dei titolari aggiunti e che Bisseck sta crescendo tantissimo. Non c’è niente da dire, è chiaro che alla fine c’è stata un po’ di sofferenza. L’unica cosa che mi viene da dire è che Zielinski, Bisseck, Frattesi, a Monza hanno fatto una partita piatta. Credo che il lavoro più importante che debba fare Inzaghi in questa fase della stagione è convincerli tutti che non si gioca sempre e solo contro il Manchester City, l’Atalanta, il Milan, la Juventus, il Napoli. Ma ci sono anche le altre ventotto partite, che sono quelle che servono per vincere lo scudetto».

Inter, Capuano individua un piccolo campanello d’allarme

ASPETTATIVE – Giovanni Capuano su Sportitalia, poi, oltre a individuare un piccolo limite dell’Inter, spiega le proprie impressioni in vista della sfida di domenica sera contro il Milan: «Io qualche segnale di gestione eccessiva, convinti che il gol prima o poi lo fai, lo avevo visto un po’ già contro il Lecce a San Siro. Una partita poi vinta 2-0 ma non straordinaria per intensità. Quindi questa è l’unica riflessione che mi viene da fare adesso. Ma sono sicuro che domenica sera l’Inter metterà in campo una partita come quella che abbiamo visto contro l’Atalanta e sicuramente non sottovaluterà il Milan».