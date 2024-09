Fonseca, conferenza stampa prima di Inter-Milan: data e ora

Dopo la sconfitta contro il Liverpool nel debutto della fase campionato della nuova UEFA Champions League, arriva un nuovo impegno per i rossoneri di Paulo Fonseca: l’attesissimo derby Inter-Milan di domenica sera a San Siro. Che il tecnico presenterà in conferenza stampa alla vigilia.

LA SFIDA – Domenica 22 settembre, alle ore 20:45, assisteremo al primo derby stagionale tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca. Per i nerazzurri si tratterà dell’occasione per confermare quanto di buono fatto vedere in occasione della sfida contro il Manchester City, nel match pareggiato per 0-0 in Champions League. Per i rossoneri, invece, dovrà essere l’occasione di riscattare un avvio stagionale poco brillante, con ultima la sconfitta per 1-3 in casa contro il Liverpool, nella prima partita della fase campionato della nuova UEFA Champions League. Senza contare che sarà, di fatto, l’ultima chiamata per il tecnico portoghese.

Inter-Milan, la conferenza stampa di Paulo Fonseca in vista del derby

DATA E ORARIO – Lo stesso Paulo Fonseca, così come l’omologo Simone Inzaghi, presenterà la partita di domenica in conferenza stampa. Che è in programma nella giornata di domani alle ore 14.00 in diretta sia su Milan TV che sull’app ufficiale del club. Il tutto dopo l’allenamento mattutino in cui il tecnico farà le ultime valutazioni e prenderà le ultime decisioni prima dell’atteso derby contro l’Inter.