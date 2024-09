Inter-Milan, la probabile formazione di Inzaghi: ritorni dal primo minuto!

Inter-Milan di domenica 22 settembre sarà il primo derby stagionale per la formazione di Simone Inzaghi e quella allenata da Paulo Fonseca.

LA SFIDA – Inter-Milan sarà l’occasione per la formazione nerazzurra di confermare che il livello raggiunto contro il Manchester City sia una costante cui abituare i tifosi meneghini. Il successo ottenuto nella scorsa Serie A, maturato dal punto di vista aritmetico proprio grazie alla vittoria per 2-1 nel derby contro i rossoneri, ha certificato il raggiungimento di un nuovo status da parte della squadra allenata da Simone Inzaghi. Ora è il momento, come testimoniato dalle stesse dichiarazioni del tecnico piacentino e del Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, di fare l’ultimo step verso la propria affermazione nello scenario internazionale.

Inter-Milan, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Milan Inzaghi dovrebbe tornare a puntare sui suoi fedelissimi. Il ritorno di Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez sembra scontato, tenuto conto del consistente riposo di cui hanno usufruito nel corso del match contro il Manchester City. Al contempo, sussiste un dubbio per quanto concerne la formazione titolare che il piacentino sceglierà per domenica 22 settembre: Matteo Darmian e Denzel Dumfries si contendono un posto dal primo minuto per la posizione di esterno destro. Contro il City, l’italiano vinse il ballottaggio e fu schierato dall’inizio da Inzaghi. La curiosità è di vedere cosa accadrà in vista del derby.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.