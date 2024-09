Milan, allenamento in vista Inter: due confermati in gruppo

Si avvicina l’attesissimo derby Inter-Milan in programma domenica sera a San Siro, con le squadre al lavoro sul campo d’allenamento per preparare al meglio la partita. I rossoneri hanno disputato una seduta mattutina, con due recuperi confermati in gruppo.

ALLENAMENTO MATTUTINO – Si lavora a Milanello in vista di Inter-Milan, attesissimo derby in programma domenica sera a San Siro e valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. Una seduta mattutina per gli uomini di Paulo Fonseca, che si sono concentrati su esercizi tecnici e soprattutto lavoro atletico focalizzato sula rapidità, per poi passare alle esercitazioni sulle finalizzazioni e concludere con parte tattica e consueta partitella in campo ridotto proprio per preparare al meglio la gara di domenica.

Inter-Milan, per Fonseca confermati due recuperi in gruppo

A DISPOSIZIONE – L’allenamento del Milan di questa mattina fornisce anche delle importanti indicazioni di formazione, con la conferma dei recuperi al 100% sia del capitano Davide Calabria che del portiere Mike Maignan, in dubbio fino a pochi giorni fa. Entrambi hanno lavorato con il gruppo, tornando quindi sicuramente a disposizione per la partita di domenica sera contro l’Inter. Una buona notizia per Paulo Fonseca, specialmente per quanto riguarda il portiere francese, considerando l’assenza in contemporanea di Sportiello.