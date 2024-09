Esposito: «Mai dimenticherò l’Inter. Da 5 anni cercavo la Serie A»

Sebastiano Esposito, grande protagonista di Cagliari-Empoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita. Il giocatore è in prestito dall’Inter.

PRESENTE E FUTURO – Esposito ha detto la sua dopo la vittoria dell’Empoli sul Cagliari: «C’è molto entusiasmo, dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo i piedi per terra. Siamo consapevoli di essere forti, dal punto di vista personale è sempre bello fare gol. La posizione in campo? Corretta, la scelta il mister. Il nostro segreto è l’unione. Diamo tutto in campo, soprattutto chi entra. Siamo uniti e ci alleniamo sempre al 100%. Futuro Inter? Cinque anni che vado in prestito, è la squadra che mi ha cresciuto e mi ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Ora penso all’Empoli, vedremo cosa succederà l’anno prossimo».

Oltre l’Inter, Esposito sul percorso in questi cinque anni

OPPORTUNITÀ – Poi Esposito si è espresso sul suo percorso in questi cinque anni e sul sogno Italia: «Cercavo un’opportunità per giocare in Serie A, l’Empoli ha creduto in me. In questi cinque anni penso di essere maturato, così come sono cresciuto nelle piazze estere e anche in Serie B tra Bari e Sampdoria. Ora mi godo questa opportunità. Nazionale? Non sta a me, è un sogno molto lontano ad oggi. Vedremo in futuro se riusciremo a coronare questo sogno».