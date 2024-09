Inter-Milan, una sensazione a destra! Probabile formazione – CdS

Anti-vigilia di Inter-Milan, derby di Milano di importanza capitale soprattutto per il futuro di Paulo Fonseca. Oggi la truppa di Inzaghi inizia i lavori, ma già si pensa alla probabile formazione.

LAVORI AL VIA – Verso Inter-Milan, derby di Milano che quest’anno cade alla quinta giornata. Oggi, dopo un giorno di riposo dovuto alla trasferta di Manchester, i nerazzurri cominciare a preparare la partita contro i cugini. Ad Appiano Gentile, la Beneamata inizierà a preparare i lavori per preparare al meglio un derby praticamente decisivo per il collega Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese infatti risulta in bilico, tant’è che la dirigenza milanista sta già sondando alcuni eventuali sostituti. Nonostante, la squadra inizierà ad allenarsi seriamente solamente da oggi, il Corriere dello Sport valuta la probabile formazione.

Inter-Milan, probabile formazione: bagarre a destra per Inzaghi

BALLOTTAGGIO – A Manchester, così come a Monza tre giorni prima, si sono viste due Inter diverse. Al Brianteo, Inzaghi ha provato dall’inizio i vari Asllani, Frattesi e de Vrij, mentre in Inghilterra, dentro Zielinski e Taremi, con Lautaro Martinez dalla panchina. Come riferisce il Corriere dello Sport, dovrebbe rientrare per Inter-Milan sia il Toro dall’inizio che Mkhitaryan, così come Pavard. In pratica, sarà l’ultima Inter che ha sbattuto lo scudetto in faccia ai cugini, con l’appunto di Federico Dimarco fuori per lasciare posto a Carlos Augusto. Il laterale mancino spera di recuperare. L’unico dubbio oggi sembra a destra tra Dumfries e Darmian. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.