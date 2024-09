L’Inter di Inzaghi è entrata in una nuova fase: due fattori decisivi per la svolta!

L’Inter di Simone Inzaghi sembra poter definitivamente mettersi alle spalle un passato nel quale si trovava costretta a impegnarsi esclusivamente su una competizione tra Serie A e Champions League. Due sono i fattori decisivi per quest’inversione.

IL PUNTO – L’Inter allenata da Simone Inzaghi è una squadra nuova, una formazione che ha dimostrato di sapersi trasformare ogni anno in conformità con il contesto nel quale si inseriva. Dopo la vittoria conquistata nella scorsa stagione di Serie A, con cui i nerazzurri hanno ottenuto la desiderata seconda stella, i meneghini si sono resi consapevoli dell’esigenza di cambiare nuovamente pelle senza rinunciare alla propria essenza. Non transigere sulle proprie idee di gioco, ma guardare finalmente con la stessa consapevolezza alle due competizioni della Serie A e della Champions League. In tal senso, grazie al lavoro del tecnico piacentino, il confine tra sogno e realtà diventa più sfumato nelle menti dei nerazzurri.

Inter di Inzaghi pronta al definitivo salto: un altro elemento decisivo per l’orientamento maturato!

MERCATO INTELLIGENTE – L’altro fattore che pesa nella nuova visione che l’Inter ha elaborato per la stagione ora in corso è dato dal mercato effettuato quest’estate. Pur non avendo effettuati colpi pirotecnici a prezzi esosi, la dirigenza nerazzurra ha sfruttato le occasioni a parametro zero per definire due colpi pienamente rientranti nel disegno di ridurre significativamente la distanza tra titolari e riserve. Ingaggiare due calciatori come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, come dimostrato dalla loro prova di qualità e sostanza contro il Manchester City in Champions League, non può che significare porre le premesse per rendere le ambizioni “proibite” più facilmente materializzabili.