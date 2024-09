UFFICIALE – Inter-Stella Rossa, arriva il divieto del Prefetto: la nota

Inter-Stella Rossa sarà la seconda partita in Champions League per i nerazzurri in questa prima fase campionato. Il Prefetto di Milano ha emesso un comunicato contro i tifosi serbi.

COMUNICATO – “In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. vs Stella Rossa Belgrado (Inter-Stella Rossa), valevole per la Champions League, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 1° ottobre 2024, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento, le seguenti prescrizioni:

divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Serbia per tutti i settori dello stadio;

incedibilità dei titoli d’ingresso;

vendita per tutti i settori dello stadio ai soli possessori della tessera di fidelizzazione dell’Inter”.

Inter-Stella Rossa, divieto duro per i tifosi serbi: i motivi

MOTIVI – Inter-Stella Rossa, seconda partita di Champions League, è fissata appunto per martedì primo ottobre. I nerazzurri, dopo aver ottenuto un punto contro il Manchester City all’Etihad, cercheranno la loro prima vittoria proprio contro i serbi. Al contempo, la squadra di Milojevic va a caccia del riscatto, dopo il KO all’esordio col Benfica. Ma la Stella Rossa non potrà essere seguita, come riferisce il Prefetto di Milano, dai tifosi serbi residenti appunto in patria. Il motivo potrebbe essere duplice ed è sempre legato a motivi di ordine pubblico: il primo riguarderebbe la rivalità tra i tifosi serbi e quelli della Roma; il secondo, in quanto la curva del Milan è gemellata con quella del Partizan Belgrado, acerrimo rivale della Stella Rossa. Per quanto riguarda il primo caso, è da ricordare il blitz da parte di alcuni ultras serbi contro dei romanisti lo scorso febbraio 2023.