Inter-Milan, Fonseca verso l’addio. Ibrahimovic pensa all’ex Lazio – SM

Non solo il derby contro l’Inter, il Milan pensa già al dopo-Fonseca. Il tecnico portoghese è vicino all’addio. C’è un nome su tutti che piace a Ibrahimovic spiega Sportmediaset.

FUTURO – Con il derby contro l’Inter all’orizzonte, in casa Milan si inizia giù a guardare al futuro. Paulo Fonseca, arrivato in estate al posto di Stefano Pioli, pare sia già al capolinea. Dopo un avvio non soddisfacente, i dirigenti del Milan stanno valutando un cambio in corsa come la Roma così da provare a recuperare in questa prima fase di stagione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo Sportmediaset, pare sia stata la dolorosa sconfitta contro il Liverpool alla prima giornata di Champions League. I dirigenti del club, capitanati da Zlatan Ibrahimovic, pare stiano valutando la sostituzione subito dopo il derby. Al tecnico portoghese servirà un miracolo per restare sulla panchina del Milan.

Fonseca verso l’addio. Ecco chi punta Ibrahimovic

NOMI – Uno dei nomi che più piace è quello di Maurizio Sarri, rimasto senza panchina dopo l’addio alla Lazio. Allo stesso tempo però, Zlatan Ibrahimovic spinge per portare sulla panchina del Diavolo Igor Tudor anche lui ex Lazio. L’unica certezza in casa rossonera è che si opterà per un allenatore che già conosce il calcio italiano così da provare ad evitare l’ambientazione alla Serie A. Due i profili di alto livello, come quelli di Thomas Tuchel e Massimiliano Allegri che sembrano poco percorribili a causa dei costi elevati. Più defilato il nome di Edin Terzic che martedì era comunque a San Siro.