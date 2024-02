Zielinski, altro stop in Milan-Napoli? Il punto dopo l’accordo con l’Inter – Sky

L’accordo di massima fra Inter e Zielinski sembra aver agitato le acque a Napoli. A tre giorni dalla sfida contro il Milan ecco la situazione del centrocampista, che potrebbe essere nuovamente escluso.

DESTINO SEGNATO – La domanda più frequente in questi giorni è se Piotr Zielinski, vicinissimo all‘Inter per il colpo a zero in estate, verrà fatto sedere in panchina anche per Milan-Napoli. Francesco Modugno, su Sky Sport 24, informa: «La situazione è complicata e parallela alle dinamiche tipiche del campo. La questione è ben nota: quel contratto in scadenza e quel destino che sembra abbastanza segnato con la firma con l’Inter, che non è arrivata arriverà. Ieri De Laurentiis ha fatto una carezza al giocato ma in modi molto più rudi nei confronti del suo agente, accusato di averlo praticamente venduto ad altri dopo un accordo per il rinnovo che sembrava fatto. I dubbi presidenziali sono di un calciatore che in questo momento non ha una condizione psicofisica per allenarsi al meglio, magari con la paura del rischio di infortunarsi».

CAMPO – Francesco Modugno continua: «Oggi il campo racconta che Zielinski di fatto si allenato, per una parte in singolo con lavoro differenziato però in gruppo quasi. C’è la volontà di provare a trovare un compromesso e un modo di concludere questa meravigliosa storia nella maniera più serena e rispettosa possibile, negli interessi reciproci. Zielinski ha ancora un mese di contratto, lautamente pagato, e magari anche da parte suo c’è un coinvolgimento emotivo che resta con la gente e la squadra di Napoli. La possibilità che possa essere tra i disponibili c’è e si lavorerà nei prossimi giorni per riuscire a trovare le condizioni giuste affinché Zielinski possa partire per Milano».