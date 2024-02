Longhi, critica surreale: «Inzaghi non punge! Pochi estimatori per questo»

Inzaghi ha portato la sua Inter in vetta alla classifica ma c’è sempre un motivo per trovare un difetto. Sembra così per Bruno Longhi che sulle frequenze di Radio Sportiva, senza togliere alcun merito all’allenatore piacentino, critica la sua comunicazione

POCO PUNGENTE – Simone Inzaghi è primo in classifica con la sua Inter che non solo vince, ma convince. Bruno Longhi trova comunque un motivo per criticare il tecnico interista, che a suo dire in conferenza stampa dovrebbe pungere di più: «Inzaghi sta dando una grandissima impronta all’Inter, il suo handicap è quello della comunicazione. In conferenza stampa non si accende mai la lampadina del genio. Sta sulle sue, dà risposte scontate e non se la prende con nessuno. E questo non dico che incide sul campo ma sul personaggio sì. Fosse un pochino più pungente, avesse un po’ di peperoncino in più, probabilmente avrebbe un maggior numero di estimatori. Così sembra che la squadra vada avanti da sola e chi siede in panchina si limiti a guardare, quando invece non è cosi perché dietro il sistema di gioco dell’Inter c’è veramente uno studio provato in allenamento e che poi trova riscontro in campo».