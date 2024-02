Cartellino blu, nuova rivoluzione! Via libera IFAB: ecco come funziona

Il cartellino blu sarà una nuova rivoluzione calcistica? Secondo un’anticipazione del Telegraph, l’IFAB ha dato il via libera alla sperimentazione di questo nuovo strumento che va ad aggiungersi ai classici cartellini gialli e rossi. L’espulsione a tempo dovrebbe essere applicata solo a determinate situazioni: vediamo quali

RIVOLUZIONE – Il cartellino blu potrebbe rappresentare lo strumento di una nuova rivoluzione calcistica. Se finora si è parlato solo di cartellini gialli e rossi, ben presto potrebbe aggiungersi un nuovo colore. Di fatto si tratta di un’espulsione a tempo. L’idea era già stata prospettata ma adesso, secondo un’anticipazione del Telegraph, l’IFAB (International Football Association Board) ha dato il suo via libera in Inghilterra alla sperimentazione del cartellino blu che verrà applicato solo in determinati casi.

CASI SPECIFICI – Quando si applica il cartellino blu? Da quanto si apprende, se un calciatore protesta platealmente oppure se commette un fallo tattico non pericoloso volto a interrompere l’azione avversaria. E viene allontanato dal campo per dieci minuti. La data per l’approvazione ufficiale potrebbe essere il 2 marzo.