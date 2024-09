Inter, arriva un colpo per l’Under 17 di Handanovic: ha firmato!

L’Inter continua a rafforzare il suo settore giovanile. Oggi ha firmato per il club nerazzurro un giovane centrocampista del 2008. Giocherà con l’Under 17 di Samir Handanovic.

FIRME – Colpo in prospettiva, l’ennesimo quest’estate, per l’Inter. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro oggi ha chiuso il colpo Dominik Kartelo. Si tratta di un centrocampista classe 2008. Oggi ha firmato il suo contratto e presto si unirà all’Under 17 di Samir Handanovic. L’ex portiere e capitano nerazzurro da poche settimane è diventato il nuovo allenatore della categoria giovanile della Beneamata. Kartelo è un centrocampista croato, che il club nerazzurro ha preso dal Sibenik. Ragazzo giovanissimi di appena sedici anni, ma di cui si parla un gran bene.

L’Inter chiude per Kartelo: gli intermediari che hanno chiuso l’operazione

OPERAZIONE – L’Inter ha chiuso per Kartelo, anche grazie alla collaborazione con i due agenti Boris Perkov e Ismet Dizdarevic. I nerazzurri hanno completato diversi acquisti di prospettiva: da Topalovic ad Alex Perez, passando per Thiago Romano e Putsen. Tutti ragazzi giovani, che potranno fare il lustro dell’Inter in futuro. Quanto a Kartelo, potrà lavorare con Handanovic. L’ex capitano interista è alla sua prima esperienza da allenatore, dopo il ritiro nel 2023 e la breve parentesi da scout nerazzurro.