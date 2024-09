Tomiyasu lascia l’Arsenal? Inter in agguato, con altre due di Serie A!

Si riapre l’argomento mercato, pensando già ad alcuni interessanti movimenti di gennaio. Il possibile addio di Takehiro Tomiyasu all’Arsenal diventa invitante per l’Inter.

INTENZIONI – Torna in voga il nome di Takehiro Tomiyasu, già accostato all’Inter nelle ultime sessioni di mercato. Il difensore giapponese, che lo scorso marzo ha rinnovato il suo contratto con l’Arsenal fino al 2026, è da ormai tre anni un punto di riferimento del club inglese. Stando alla notizia riportata dal Sun, però, l’ex Bologna potrebbe essere interessato a lasciare la squadra di Mikel Arteta a gennaio. Attualmente Tomiyasu è fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio che gli ha impedito l’esordio stagionale. Inoltre, sembra aver perso terreno nelle gerarchie interne allo spogliatoio dell’Arsenal.

Inter in agguato su Tomiyasu: occasione da non lasciarsi sfuggire?

CORTEGGIATRICI – Proprio considerando quest’ultimo punto, e il grande interesse di molte squadre italiane nel volerlo riportare in Serie A, la notizia di un suo trasferimento nel corso della sessione di mercato invernale non è da sottovalutare. Come spiega il tabloid inglese, infatti, Tomiyasu è corteggiato dall’Inter, ma anche da Napoli e Juventus. Tuttavia il club nerazzurro è quello più determinato, avendolo individuato come primo obiettivo di gennaio. La richiesta che l’Arsenal potrebbe avanzare per il trasferimento del giapponese si aggira intorno ai 25 milioni di sterline. Non resta che attendere qualche indizio di mercato, mentre l’Inter si prepara a una nuova sfida di campionato.