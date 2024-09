Inter-Milan tutto in nemmeno 24 ore: ecco il… Trerby di Milano!

Inter-Milan è sempre la partita più attesa dell’anno a Milano e stavolta non può davvero non essere così, visto che sono in programma tre partite in mezza giornata. Riflettori puntati sull’Inter campione d’Italia di Inzaghi ma occhio anche agli altri appuntamenti in calendario

MILANO – Inizia il weekend del Calcio alla Scala. Il fine settimana del Derby di Milano, che si declina in tre appuntamenti. Tutti in programma domenica 22 settembre 2024 ma a orari diversi. Più che di settimana del Derby di Milano si può parlare di… Trerby di Milano! Tre stracittadine sentitissime, anche se a livelli diversi. In palio non ci sono ancora trofei ma punti preziosi per il campionato. E la squadra nerazzurra non vuole certo sfigurare al primo triplo appuntamento stagionale. Il calendario si fa subito interessante per le due squadre milanesi. Chi avrà la meglio?

Tre Derby di Milano in una domenica

ORARIO – Si inizia la mattina con il Derby Primavera alle ore 11:00 presso il “KONAMI Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti” a Interello. Si continua il pomeriggio con il Derby Femminile alle ore 15:45 all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. E si chiude la sera in bellezza con il più atteso degli Inter-Milan, che avrà inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. La particolarità è che l’Inter giocherà tutte e tre le stracittadine domenicali in casa. La classifica non è uguale per tutte le squadre milanesi protagoniste, però.

Inter-Milan in poche ore: Milano in palio

CLASSIFICA – L’Inter Under-20 di Andrea Zanchetta se la vedrà con i pari età del Milan U20, allenato da Federico Guidi, nella 5ª giornata di Primavera 1, che vede i prossimi rossoneri di Milan Futuro secondi in classifica a quota 9 punti e i Nerazzurrini sesti a 7. L’Inter Women di Gianpiero Piovani sfiderà il Milan Women di Suzanne Bakker nella 3ª giornata di Serie A Femminile, dove le Nerazzurre sono prime a 6 punti e le Rossonere ultime a 0. Infine, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Milan, guidato da Paulo Fonseca, nella 5ª giornata di Serie A, che al momento vede i Nerazzurri terzi a quota 8 e i Rossoneri decimi a 5. Prima del triplo Derby di Milano l’Inter può vantare due piazzamenti migliori (in Serie A) contro uno del Milan (Primavera).