Il Milan si prepara al Derby con l’Inter tra Ibrahimovic e la… Curva

Il Milan sarà il prossimo avversario dell’Inter in campionato. Clima di tensione in casa rossonera, tra il discusso Zlatan Ibrahimovic e la Curva Sud in frenetica attesa.

ALTA TENSIONE – Sarà un derby accesissimo domenica sera a San Siro tra Inter e Milan. I nerazzurri, dopo aver conquistato un ottimo punto contro il Manchester City in Champions League, puntano alla vittoria del settimo derby consecutivo. Ma di fronte si troveranno un Milan praticamente all’ultima spiaggia. Sì, perché martedì sera i rossoneri hanno perso la seconda partita in cinque uscite ufficiali, scatenando anche l’ira dei propri tifosi, in particolare della Curva Sud. Paulo Fonseca è sulla graticola. Zlatan Ibrahimovic, il quale sta sondando già alcuni sostituti, oggi, riferisce Sport Mediaset, ha assistito all’allenamento della squadra a Milanello. La Curva Sud, invece, ha optato per una decisione.

Inter-Milan -2, la decisione della Curva Sud per il derby

DECISIONE – Nessuna contestazione fino alla fine del derby per la Curva Sud nei confronti del Milan. Contro l’Inter, dunque, ci saranno cori e coreografie a sostegno della squadra. Ma in caso di sconfitta, allora i tifosi si scatenerebbero contro i giocatori e lo stesso allenatore. Insomma, a due giorni dalla stracittadina Milano è incandescente. Inter-Milan potrebbe essere veramente uno spartiacque importante per i cugini.