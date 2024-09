Il Milan anti Inter con 3 opzioni in difesa, lo stesso vale per Fonseca

Il Milan sarà avversario dell’Inter in questa quinta giornata di campionato. Fonseca, il quale resta in bilico, sta ragionando sulla difesa. Tre opzioni possibili.

DUBBI – Verso Inter-Milan, derby che chiuderà la domenica della quinta giornata di campionato. Se in casa nerazzurra, Simone Inzaghi è alle prese con il doppio dubbio sulle fasce, Paulo Fonseca sta invece ragionando sulla difesa. Come riferisce Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per Sky Sport, si valutano tre opzioni per quanto riguarda la retroguardia: Pavlovic-Tomori, Tomori-Gabbia o Gabbia-Pavlovic. Dunque, anche il centrale serbo, arrivato in estate dal Salisburgo, è in dubbio se partire o meno dal primo minuto. A destra, invece, Emerson Royal è in vantaggio su Calabria.

Fonseca si gioca tutto in Inter-Milan, tre opzioni sul suo futuro

SCENARI – Il futuro di Fonseca dipenderà appunto dal derby di Milano. Zlatan Ibrahimovic, oggi a Milanello al seguito della squadra, valuta quattro nomi per eventualmente sostituirlo. Come riferisce sempre Peppe Di Stefano, la dirigenza però valuta tre soluzioni per quanto riguarda il futuro del portoghese: se vince il Derby il Milan va avanti con lui, se perde nettamente sarà esonerato, se perde ma giocando bene e con onore allora probabilmente avrà ancora qualche altra settimana di tempo.