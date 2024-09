Radu all’ultima chiamata, Correa idem: Inter aspetta (invano?)

Radu e Correa continuano ad allungare la lista nerazzurra – ma non la rosa di Inzaghi -, anche se di vederli in maglia Inter non se parla da un po’. Il portiere rumeno e l’attaccante argentino in teoria possono ancora lasciare Milano per mete distanti dall’Italia. E forse anche dall’Europa

MILANO – La cessione di Eddie Salcedo all’OFI Creta non riapre il mercato dell’Inter ma forse neanche lo chiude. La finestra estiva di calciomercato è ancora aperta in alcuni Paesi. In particolare in Turchia, dove si tentano le ultime occasioni. Occasioni last minute ma soprattutto low cost, sulla scia di Victor Osimhen al Galatasaray e non solo. Salcedo non è l’unico calciatore fuori dal progetto Inter dopo la chiusura del mercato in Italia. Sulla lista delle uscite figurano ancora il portiere rumeno Andrei Radu e l’attaccante argentino Joaquin Correa, difficili da piazzare in quanto in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. L’Inter farà un ultimo tentativo in extremis per alleggerire il proprio bilancio, evitando di “ospitare” ad Appiano Gentile (CO) due separati in casa. Ma dove potrebbero finire Radu e Correa a settembre? Ecco la situazione oggi.

Grana nerazzurra: Radu fuori ma ancora piazzabile sul mercato

ESUBERI – Da almeno tre mesi l’Inter è in contatto con intermediari che operano principalmente in Turchia per trovare una sistemazione sia a Radu sia a Correa. Finora l’unica fumata sull’asse Italia-Turchia è stata quella nera. Radu, dopo aver rifiutato diverse destinazioni – soprattutto in Francia (Nantes) e in Italia (Sampdoria e Sassuolo) -, al momento si trova a Milano come quarto portiere. Ed è l’unico calciatore fuori da ogni lista nerazzurra. Pur essendo un prodotto del vivaio interista, Simone Inzaghi ha scelto di farne a meno sia nella Lista Serie A sia nella Lista UEFA per la Champions League pronta al via. Ancora più ingarbugliata la situazione di Correa, che ha detto no a qualsiasi scenario, l’ultimo dei quali in Grecia (AEK Atene e Panathinaikos). A differenza di Radu, però, Correa in Serie A – eventualmente – potrebbe rimanere come quinta e ultima punta in rosa dopo l’addio di Salcedo. Ecco perché la situazione di Radu è quella più complicata adesso.

Calciomercato Inter: il futuro di Correa da decidere in poche ore

ULTIMA CHIAMATA – Il tempo scorre e l’unico scenario possibile – più che credibile – resta la Turchia. Il mercato turco chiude il 13 settembre 2024, quindi tra circa 24 ore. E sono le ultime 24 ore utili per provare a piazzare Radu e/o Correa in Europa. L’alternativa sarebbe il Messico ma nel giro di 48 ore. Ipotizzare una o più squadre potenzialmente interessate alle prestazioni dei due ultimi esuberi nerazzurri è un esercizio inutile. Se uno scenario si aprisse all’ultimo minuto, tanto Radu quanto Correa potrebbero essere costretti ad accettarlo per evitare di restare ai margini del campo di gioco per altri tre-quattro mesi. O quasi sicuramente fino a fine stagione. Essendo in scadenza di contratto, il mercato di gennaio potrebbe servire poco. Dal 1° febbraio entrambi potrebbero già firmare con una nuova squadra diversa dall’Inter, che sa già di ricavare zero dalla loro partenza. L’obiettivo, oggi, è risparmiare gli ultimi nove mesi di stipendio: l’Inter aspetta la Turchia (?). Radu e Correa sarebbero d’accordo o aspetteranno il 1° luglio 2025 per i saluti?