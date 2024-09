Empoli, la bella gioventù: battuto un Cagliari in crisi. Esposito show

L’Empoli batte 2-0 il Cagliari in Sardegna. La squadra di D’Aversa riesce nel colpo esterno grazie alla rete dei suoi due giovani attaccanti Colombo ed Esposito.

BLITZ TOSCANO – All’Unipol Domus di Cagliari, i padroni di casa vanno a caccia del primo successo di questo campionato e provano a conquistarlo contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Il primo tempo si accende dalla mezzora in avanti. Alla prima vera occasione da gol, i toscani vanno in vantaggio: Colombo riceve palla sul filo del fuorigioco e con una brillante conclusione riesce a battere Scuffet per l’1-0. Si tratta del secondo gol in Serie A per l’attaccante scuola Milan, dopo il rigore trasformato all’Olimpico contro la Roma. Il Cagliari però non sta a guardare e subito dopo reagisce prima con Luvumbo e poi con Deiola, ma bravissimo in entrambi i casi Vasquez. Il portiere paraguaiano è sicuramente una delle più belle rivelazioni di questo avvio di campionato. Nella ripresa, l’Empoli entra fortissimo e dopo tre minuti trova il gol con Sebastiano Esposito. Il centravanti di proprietà dell’Inter sfrutta un errore di Augello, poi dribbla Luperto e conclude benissimo alle spalle di Scuffet. Il Cagliari subisce il colpo, tant’è che l’unica vera reazione arriva al 71′ con Gaetano, ma è ancora molto bravo Vasquez a chiudere la saracinesca. Dieci minuti più tardi, Esposito sfiora la doppietta con un euro-gol. Nel finale ancora Vasquez su Pavoletti.

Cagliari-Empoli 0-2

32′ Colombo (E), 48′ Esposito (E)