Dimarco recuperato prima di Inter-Milan! E grossa novità in arrivo – Sky

Dimarco ha recuperato e ci sarà in Inter-Milan! Questa la grande notizia a due giorni dal primo derby stagionale, in programma domenica 22 settembre alle 20:45. Ma c’è anche un’altra grossa notizia, arrivata in questi minuti da Sky Sport.

LAMPO – A due giorni dal tanto atteso derby di Milano, in programma domenica 22 settembre alle 20:45, arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile. La notizia che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano con ansia riguarda Federico Dimarco: il laterale sinistro dell’Inter, assente nella sfida di Champions League contro il Manchester City, si è finalmente allenato con il resto del gruppo. Questo significa che è ufficialmente recuperato per la partita contro il Milan. Ma in realtà c’è anche un’altra grossa notizia che riguarda in particolare l’esterno italiano.

Recupero e non solo! Gioca titolare?

CHANCE IMPORTANTI – Un recupero che ha del sorprendente, viste le preoccupazioni legate all’affaticamento muscolare ai flessori riportato nella partita contro il Monza. Se Dimarco dovesse partecipare anche alla sessione di allenamento di domani, come tutto lascia supporre, potrebbe addirittura essere schierato dal primo minuto nel derby, in quella che sarebbe una mossa decisiva per Simone Inzaghi, che punta sulla qualità del suo mancino per affrontare l’importante sfida. Tuttavia, resta aperto il ballottaggio con Carlos Augusto per la fascia sinistra. Il brasiliano ha mostrato buone prestazioni nelle prime uscite stagionali e potrebbe essere un’alternativa di valore, così come dimostrato in settimana nella sfida di Champions League. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, ma il ritorno di Dimarco è certamente una notizia confortante per i nerazzurri, che sperano di conquistare i tre punti nel primo derby stagionale​