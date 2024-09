David obiettivo concreto per l’Inter: strategia già fissata

Jonathan David è il nome caldo per l’attacco del futuro dell’Inter. Un parametro zero su cui la società nerazzurra ha messo gli occhi. E, secondo Sport Mediaset, la strategia per ingaggiarlo è già ben chiara.

LAVORO PER IL FUTURO – Jonathan David è il nome che l’Inter ha individuato e su cui si sta già muovendo con grande anticipo per l’attacco della prossima stagione (e non solo). Il canadese ha mostrato ottime cose in maglia Lille e il suo contratto è in scadenza nel 2025. Motivo per il quale la società nerazzurra ha già fissato la propria strategia, in modo da non farsi trovare impreparata e concretizzare un altro colpo simile a quanto fatto questa stagione con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Ma anche per completare fin da subito un attacco che resterà orfano di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, i cui contratti scadranno proprio al termine di questa stagione.

David nella lista dell’Inter, strategia già fissata

STRATEGIA – Come scrive Sport Mediaset, l’Inter ha intenzione di bloccare già da ora Jonathan David in vista di giugno. Resta però l’ostacolo rappresentato dalla folta concorrenza per l’attaccante canadese, che è sicuramente un profilo appetibile per diversi club europei. A questo punto i nerazzurri si preparerebbero a formalizzare un’offerta al Lille già a gennaio, in modo tale da poter anticipare tutti e mettere già sotto contratto l’attaccante fin da subito. Per non farsi trovare impreparati e iniziare la prossima stagione con l’attacco già al completo. Un modus operandi che ha già rappresentato le ultime stagioni in casa Inter.